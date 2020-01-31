Kasımpaşa'ya İngiltere'den sağ bek: Florent Hadergjonaj

Kasımpaşa, Huddersfield forması giyen sağ bek 25 yaşındaki sağ bek Florent Hadergjonaj'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Süper Lig'de 21-25. haftaların tarih ve saatleri açıklandı. Buna göre Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak dev maç 23 Şubat Pazartesi saat 19.00'da başlayacak.
Stoper arayışındaki Galatasaray, eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray'a büyük umutlarla sezon başında kiralık olarak katılan Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi.
Trabzonspor, Guilherme transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette, Trabzonspor maçı kafilesinde yer aldı.
Trabzonspor, Cruzeiro'dan Manoel Messias'ın 1.5 yıllığına bedelsiz kiralandığını borsaya bildirdi.