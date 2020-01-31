Kasımpaşa'ya İngiltere'den sağ bek: Florent Hadergjonaj

Fenerbahçe-Galatasaray maçı tarihi belli oldu

Süper Lig'de 21-25. haftaların tarih ve saatleri açıklandı. Buna göre Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak dev maç 23 Şubat Pazartesi saat 19.00'da başlayacak.