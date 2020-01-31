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aksam.com.tr
  • 31 Ocak 2020 Cuma 17:06
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  • 31 Ocak 2020 Cuma 17:18

Kasımpaşa'ya İngiltere'den sağ bek: Florent Hadergjonaj

Kasımpaşa'ya İngiltere'den sağ bek: Florent Hadergjonaj

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Kasımpaşa, Huddersfield'ın Kosovalı sağ beki Florent Hadergjonaj'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kasımpaşa, Huddersfield forması giyen sağ bek 25 yaşındaki sağ bek Florent Hadergjonaj'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

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