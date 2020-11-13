Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü İrfan Buz oldu

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle:
“Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.
Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.”
Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar İrfan Buz'u getirdi.
Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Takımdan memnunum. İyi ve genç oyuncularınız var. Hepsinden faydalanarak Kayserispor'u iyi bir yere getireceğiz" dedi.
Galatasaray, milli takım kampında olan bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile TFF 1.Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, Junior Flemmings'in peşinde düştü.
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 19 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Aralık Cumartesi günü aynı yer ve saate yapılacağını açıkladı.
Mobil ticaret uygulaması Getir, Fenerbahçe'ye sponsor oldu.