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  3. Kasımpaşa'dan resmi açıklama geldi: Ricardo Quaresma ile anlaştık

Kasımpaşa'dan resmi açıklama geldi: Ricardo Quaresma ile anlaştık

Kasımpaşa'dan resmi açıklama geldi: Ricardo Quaresma ile anlaştık

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, Kasımpaşa yolunda.

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz yaptığı açıklamada, Quaresma ile anlaştıklarını, transferin gerçekleşmesi için oyuncunun Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshetmesini beklediklerini söyledi.     

Öksüz, "Biz Quaresma ile anlaştık. Beşiktaş ile sözleşmesini feshederse, transfer bugün gerçekleşecek. Kulübüyle işlemlerini bitirir bitirmez kadromuza dahil olacak." ifadelerini kullandı.    

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