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  3. Kasımpaşa, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ricardo Quaresma'ya resmi teklifini iletti

Kasımpaşa, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ricardo Quaresma'ya resmi teklifini iletti

Kasımpaşa, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ricardo Quaresma'ya resmi teklifini iletti

Medipol Başakşehir’den sonra Kasımpaşa da Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Ricardo Quaresma’nın peşine düştü. Mavi-Beyazlı ekip, Portekizli yıldıza resmi teklifini iletti.

Beşiktaş'ın yollarını ayırma kararı aldığı Ricardo Quaresma'ya Kasımpaşa talip oldu.

36 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temasa geçen ve teklifini sunan mavi beyazlılar, Portekizli futbolcunun cevabını bekliyor.

Türkiye dışından da teklifler alan Quaresma, kararını henüz vermedi.

Beşiktaş ile ayrılığının resmiyete kavuşmasını bekleyen tecrübeli oyuncu, önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği kısa süre içinde netlik kazanacak.

(Ntvspor)

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