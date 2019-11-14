Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7672
  • 6,3547
  • 271.229
  • 104586
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Kasımpaşa'dan Mehmet Ekici bombası

Kasımpaşa'dan Mehmet Ekici bombası

Kasımpaşa'dan Mehmet Ekici bombası

Kemal Özdeş yönetiminde üst sıraları hedefleyen Kasımpaşa, Fenerbahçe’de kadro dışı durumda olan Mehmet Ekici’yle söz kesti. Yıldız oyuncu devre arasında bonservisiyle Lacivert-Beyazlılar’a imza atacak.

Yaz transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş’tan Ricardo Quaresma’yı kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa, ara transferde flaş bir hamle hazırlığında...

Kemal Özdeş idaresinde üst sıraları hedefleyen, Avrupa potasında olmak isteyen İstanbul ekibi, Fenerbahçe’de adı TFF’ye bildirilmeyen ve çalışmalarını takımla birlikte sürdüren Mehmet Ekici’yi gündemine aldı.

Yıldız orta saha ile yapılan görüşmeler neticesinde devre arası için söz kesildi. Fenerbahçe’de sözleşmesi devam eden, ancak kadroda düşünülmeyen Ekici’nin alacaklarına karşılık bonservisi ile birlikte Kasımpaşa’ya gideceği ifade edildi.

(Fanatik)


2 bin dolarlık terlikleri olay oldu!
Şimdi de YouTuber olacak
Miss International'in galibi Taylandlı güzel  
Çağatay Ulusoy'un kilolarının sebebi ortaya çıktı
Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy'dan açıklama
<p>A Milli Futbol Takımı´nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında yarın karşılaşacağı

A Milli Takım´ın Rakibi İzlanda, İstanbul´a Geldi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yüzünü kapattı! Dünya İstanbul'a kilitlendi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları