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aksam.com.tr
  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 15:25
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  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 15:25

Kasımpaşa'da sezon sonuna kadar Fuat Çapa ile anlaşıldı

Kasımpaşa'da sezon sonuna kadar Fuat Çapa ile anlaşıldı

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Kasımpaşa, Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte Kasımpaşa'dan yapılan açıklama:

"Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.

Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya çalışmalarında başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

9 YIL SONRA YİNE FUAT ÇAPA

Süper Lig'de 20 haftada 12 mağlubiyet alan ve 16 puanla 16. sırada yer alan Kasımpaşa, son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Fuat Çapa'yı takımın başına getirdi. Çapa, takımı küme düşme hattından çıkarmaya çalışacak.

Fuat Çapa, 6 Ocak 2011'den 30 Haziran 2011'e kadar süren dönemde Kasımpaşa'da çalışmış ve 21 maçta 1.1 puan ortalaması yakalamıştı. Kasımpaşa, o sezon 34 maçta 23 puan toplayarak küme düşmüştü.

51 yaşındaki Çapa, Türkiye'de Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor, Antalyaspor, Boluspor ve Eskişehirspor'da da çalıştı.

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