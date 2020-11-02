Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada 'Yaşanan fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız' ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig’e iyi bir giriş yapan ve son olarak deplasmanda Trabzonspor’u 3-1 geriden gelerek 4-3 mağlup eden Kasımpaşa’da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Kasımpaşamızda teknik direktörlük görevi üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılılar dileriz.”

HATAYSPOR'U DA ŞAMPİYON YAPTIKTAN SONRA GÖNDERİLMİŞTİ

Öte yandan Mehmet Altıparmak, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Hatayspor'u şampiyon yaparak takımını Süper Lig'e çıkardıktan sonra görevine son verilmişti.