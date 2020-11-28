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aksam.com.tr
  • 28 Kasım 2020 Cumartesi 11:46
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Kasımpaşa'da istifaların perde arkasında yaşananlar 'yok artık' dedirtti

Kasımpaşa'da istifaların perde arkasında yaşananlar 'yok artık' dedirtti

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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da sular durulmuyor! Teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın yerine 2 hafta önce göreve getirilen İrfan Buz, dün istifa ettiğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından aynı gün içinde kulübün CEO'su Serkan Reçber de görevi bırakmıştı. İstanbul ekibindeki bu istifaların perde arkasında yaşananlar ise ortaya çıktı.

İSTİFALARIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Sezon başında da Mehmet Altıparmak'la yola çıkan ve aldığı galibiyetlere rağmen yolların ayrıldığı tecrübeli teknik adamın ardından yaşanan üst üste istifa olayları akıllarda soru işareti bıraktı. Olayın perde arkasında yaşananlar ise ortaya çıktı.

AYRILIKLARIN ORTAK SEBEBİ BAŞKANIN AYTAÇ KARA TALEBİ!

Bu 3 isimle de yolların ayrılma nedeninin ortak olduğu ortaya çıktı. Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner, Aytaç Kara'nın duran topları kullanmamasını istiyor. Mehmet Altıparmak'la da yolların bu nedenle ayrıldığı belirtilirken, bir maçta daha aynı gelişmelerin yaşandığı belirtildi.

BAŞKAN İNGİLTERE’DEN ARADI: İRFAN BUZ VE AYTAÇ KARA İLE YOLLARI HEMEN AYIRIN

Erzincanspor ile oynanan kupa maçının 85. dakikasında duran topun başına Aytaç Kara'nın gelmesiyle ortalık bir anda karışıyor. İngiltere'de bulunan Başkan, direkt Serkan Reçber ile iletişime geçiyor ve İrfan Buz'u bu konuda uyarmasını istiyor. Başkan hem İrfan Buz'un hem de Aytaç Kara ile yolların hemen ayrılmasını istediği ortaya çıktı. Karşılıklı restleşmenin ardından Serkan Reçber de İrfan Buz da görevlerinden ayrıldı.

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