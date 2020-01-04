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  3. Kasımpaşa'da büyük değişim! Tam 11 futbolcuyla ayrılık kararı alındı

Kasımpaşa'da büyük değişim! Tam 11 futbolcuyla ayrılık kararı alındı

Kasımpaşa'da büyük değişim! Tam 11 futbolcuyla ayrılık kararı alındı

Süper Lig'in ilk yarısında beklediğini bulamayan takımlardan olan Kasımpaşa, büyük bir değişime gidiyor.

Lacivert-beyazlı yönetim tam 11 futbolcunun biletini kesti. Buna göre takım kaptanı Veysel, Popov, Khalili, Yusuf Erdoğan, Ben Youssef, Heintz, İlhan Depe, Özgür Çek, Jose, Veigneau ve kaleci Ramazan'la yolların ayrılmasına karar verildi. Kampa götürülmeyecek olan bu oyunculara kulüp bulmaları istendi. Quaresma ve Aytaç Kara ile ise yola devam edileceği belirtildi.

HİÇ ASİST YAPAMADI

Kasımpaşa'da 13 maçı bulunan Quaresma 3 gol atarken, henüz gol pası veremedi.

17 MAÇTA OYNADI

Kasımpaşa ile 16 lig, 1 tane de kupa maçına çıkan Aytaç Kara, dört gol attı ve 1 asist yaptı.

(Sabah)


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