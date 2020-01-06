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aksam.com.tr
  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 15:03
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  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 15:03

Kasımpaşa'da 8 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Kasımpaşa'da 8 futbolcuyla yollar ayrılıyor

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Süper Lig takımlarından Kasımpaşa kötü geçen ilk yarının ardından 8 futbolcuyla vedalaşma kararı aldı.

Süper Lig'in ilk yarısını 15 puanla 14. sırada tamamlayan Kasımpaşa'da, yönetimden radikal bir son dakika kararı geldi.

İstanbul temsilcisinde tam 8 futbolcu ile yolların ayrılması yönünde karar alındı.

Kasımpaşa'da gönderilmesi düşünülen futbolcuların Veysel Sarı, Azad Toptik, Mustafa Pektemek, Strahil Popov, Olivier Veigneau, Karim Hafez, Uğurcan Yazgılı ve Abdul Khalili olduğu öğrenildi.

Tayfur Havutçu yönetimindeki Kasımpaşa'nın 8 isimle yolları ayırarak kadrosuna yeni takviyeler yapması bekleniyor.

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