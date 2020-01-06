Kasımpaşa'da 8 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Süper Lig'in ilk yarısını 15 puanla 14. sırada tamamlayan Kasımpaşa'da, yönetimden radikal bir son dakika kararı geldi.
İstanbul temsilcisinde tam 8 futbolcu ile yolların ayrılması yönünde karar alındı.
Kasımpaşa'da gönderilmesi düşünülen futbolcuların Veysel Sarı, Azad Toptik, Mustafa Pektemek, Strahil Popov, Olivier Veigneau, Karim Hafez, Uğurcan Yazgılı ve Abdul Khalili olduğu öğrenildi.
Tayfur Havutçu yönetimindeki Kasımpaşa'nın 8 isimle yolları ayırarak kadrosuna yeni takviyeler yapması bekleniyor.
Süper Lig'in en az koşan takımlarından biri olan Galatasaray'da gözler yeni transferler ve Alberto Bartali'ye çevrildi.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takviye istediği bölgeler için çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinde başkan Ahmet Ağaoğlu, "Aceleci davranıp bütçeyi sarsacak bir adım atmayacağız" dedi.
Amerika Majör Ligi'nde yeni sezonla birlikte boy gösterecek olan David Beckham'ın takımı Inter Miami, Radamel Falcao'dan vazgeçmiyor.
Şampiyon olmak için kadrosunu güçlendirmek isteyen Sivasspor Fejsa'yı transfer etmek istiyor.
İngiliz devi, kadroda düşünmediği Arjantinli yıldıza, “Takım bul, her türlü kolaylığı sağlarız” dedi. Manchester United Yönetimi, Fenerbahçe’ye de benzer bir mesaj göndererek transfer için yeşil ışık yaktı.
İdari menajer Şükrü Hanedar’ın bu hafta içinde Milano’ya giderek temaslarla bulunması bekleniyor... Sarı-Kırmızılılar kağıt üzerinde çok zor gözüken transferi bitirmek için bütün şartlarını zorlayacak...
Areanapoli: Uluslararası pazarı araştıran Beşiktaş, Nikola Kalinic olmayınca Llorente'yi takibe aldı.