Kasımpaşa'da 7 futbolcuda koronavirüs çıktı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 7 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. İstanbul ekibi 2 gün sonra deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



“Kasımpaşa olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 PCR testlerinin neticesinde, 5 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Ayrıca milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım kampında bulunmuş 2 oyuncumuz olmak üzere toplam 7 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır.”