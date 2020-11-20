Kasımpaşa'da 7 futbolcuda koronavirüs çıktı

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Kasımpaşa olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 PCR testlerinin neticesinde, 5 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.
Ayrıca milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım kampında bulunmuş 2 oyuncumuz olmak üzere toplam 7 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.
Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır.”
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Loris Karius'un ardından transfer yapmayan ve kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Beşiktaş, genç file bekçisinden beklediği performansı alamadı. Devre arasında tecrübeli bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Siyah-Beyazlılarda ilk hedef Volkan Babacan. B planı ise Serkan Kırıntılı.