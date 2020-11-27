Kasımpaşa'da 2 hafta önce göreve gelen İrfan Buz istifa etti

Yayıncı kuruluştan aylardır beklenen müjde geldi

Yayıncı kuruluş, geçtiğimiz günlerde kulüplerle yaptığı anlaşma sonrası bugün kulüplere aktarılmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'na 200 milyon TL'lik ödeme yaptı.