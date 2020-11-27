Kasımpaşa'da 2 hafta önce göreve gelen İrfan Buz istifa etti

İrfan Buz’un konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
“Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa SK ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrasında kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık.
Kasımpaşa SK teknik direktörlüğünden istifa ediyorum.
Futbolcu kardeşlerime ve tüm kulüp personeline yürekten başarılar dilerim”
Yayıncı kuruluş, geçtiğimiz günlerde kulüplerle yaptığı anlaşma sonrası bugün kulüplere aktarılmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'na 200 milyon TL'lik ödeme yaptı.
Bonservisi elinde olan ve Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Mandzukic'in, menajerler vasıtasıyla yapılan ilk görüşmede transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi.
Galatasaray'da seçimler 28 Şubat 2021 tarihine kadar ertelendi.
Diego Armando Maradona'nın naaşını hazırlamakla görevli cenaze işleri firmasının yetkilileri, efsane futbolcunun tabutunu açıp fotoğraf çektiler.
• Firma çalışanı 3 kişinin işine son verildi.
• Maradona'nın ailesi yasal işlem başlattı.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan iki yıldızdan gelen haberler yüzleri güldürdü. Diego Perotti, dünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Gökhan Gönül'ün ise bugün takıma katılması bekleniyor.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da genel müdürlük görevini yürüten Serkan Reçber, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.