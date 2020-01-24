Kasımpaşa yeni transferi Anıl Koç'u resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa bir transfere daha imza attı. Lacivert-beyazlılar, Altınordu'nun 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Altınordu FK'nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.
BU SEZON 7 GOLÜ VAR
2018-2019 sezonun başında Litvanya ekibi Atlantas'tan Altınordu'ya gelen Anıl Koç, bu sezon TFF 1. Lig'de 15 maçta 5 gol 1 asistlik katkı yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 2 gol kaydetti.
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