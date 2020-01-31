Kasımpaşa, Yassine Meriah'ı kiraladı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Yunanistan takımlarından Olimpiakos'un 26 yaşındaki oyuncusu Yassine Meriah, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile beraber sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına 1 dakika kala Boateng'in belgelerini yetiştirdi ve 1.5 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandı.
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'da kiralık oynayan Guilherme'nin transferini bitirdiğini açıkladı
Transfer döneminde Henry Onyekuru, Sekidika ve Saracchi'yi kadrosuna katarak yabancı kontenjanını aşan Galatasaray, transferin son gününde istediği stoper transferini yapamadı ve iki futbolcusunun daha sözleşmesini askıya aldı.
Süper Lig'de 21-25. haftaların tarih ve saatleri açıklandı. Buna göre Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak dev maç 23 Şubat Pazartesi saat 19.00'da başlayacak.
Stoper arayışındaki Galatasaray, eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray'a büyük umutlarla sezon başında kiralık olarak katılan Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi.