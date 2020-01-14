Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer ettiğini açıkladı

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Çekya ligi ekiplerinden FK Jablonec’in 25 yaşındaki Çekyalı oyuncusu Tomas Brecka, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”
Lorenzo Tonelli’yi kadrosuna katmaya hazırlanan Sampdoria, Jeison Murillo’yu Galatasaray’a gönderiyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı.
Juventus’un Roma ile karşılaştığı maçta sol diz ön çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan milli futbolcumuz Merih Demiral’a büyük ayıp! Talihsiz sakatlığın ardından Matthijs de Ligt’in yaptığı paylaşım tepki çekti. Sosyal medyada de Ligt hakkında sitem dolu paylaşımlar yapıldı.
Galatasaray'ın göndermek istediği Younes Belhanda için Fransız ekibi Monaco'nun devreye girdiği öne sürüldü.
The Guardian'da Jonathan Liew’in yazısını ‘ti'ye alan Arda Turan cephesi genç gazeteci hakkında 'Kafayı yemiş' yorumu yaptı.
Saracchi transferiyle birlikte satış listesine konulan Galatasaray’ın bir diğer beki Yuto Nagatomo, İtalya’ya geri dönüş hazırlığında.
Sol bek mevkisinde birçok futbolcuyla görüşen Fenerbahçe son olarak milli futbolcu Umut Meraş'ın transferi için teklif yaptı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Le Havre takımının cevabı sarı-lacivertli kurmayları şaşkına çevirdi.