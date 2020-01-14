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aksam.com.tr
  • 14 Ocak 2020 Salı 13:54
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  • 14 Ocak 2020 Salı 13:54

Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer ettiğini açıkladı

Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer ettiğini açıkladı

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Kasımpaşa, Çekya Ligi ekiplerinden Jablonec’te forma giyen Tomas Brecka’yı kadrosuna kattı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Çekya ligi ekiplerinden FK Jablonec’in 25 yaşındaki Çekyalı oyuncusu Tomas Brecka, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”

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