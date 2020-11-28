Kasımpaşa teknik direktörlük görevine Fuat Çapa'yı getirdi

Kasımpaşa, İrfan Buz’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fuat Çapa’yı getirdiğini resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada “Kasımpaşamız Teknik Direktörlük konusunda Fuat Çapa ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa ve ekibine başarılar dileriz” denildi.
KASIMPAŞA'DA 3. DÖNEMİ
Son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün başında yer alan teknik direktör Fuat Çapa, 2010-2011 ve 2019-2020 sezonlarında Kasımpaşa'da görev yapmıştı.
52 yaşındaki teknik adam bunların dışında Eskişehirspor, Boluspor, Fraport TAV Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.
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