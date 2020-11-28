Kasımpaşa teknik direktörlük görevine Fuat Çapa'yı getirdi

SPOR GÜNDEMİ

Ve G.Saray'da ilk ayrılık! Meğer o isim Fatih Öztürk değilmiş Ve G.Saray'da ilk ayrılık! Meğer o isim Fatih Öztürk değilmiş Devre arası transfer döneminde yapacağı transferlerle takımı güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gözler bir yandan da gönderilecek isimlere çevrildi. Sarı-Kırmızılılarda gözden çıkarılan ilk isim, geldiği günden beri istenen seviyeye bir türlü ulaşamayan Oghenekaro Etebo oldu.

Malatya 90+5'te puanı kaptı, Sumudica yine atıldı Malatya 90+5'te puanı kaptı, Sumudica yine atıldı Süper Lig'in 10. Hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Konuk ekip 90+5'te attığı golle mücadeleden 1 puanı kopardı.

Maçta 2. gol 21. dakikada geldi | CANLI Maçta 2. gol 21. dakikada geldi | CANLI Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.

Gaziantep FK'den Sumudica tepkisi Gaziantep FK'den Sumudica tepkisi Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, 2-2 berabere biten Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son 30 saniyede gelen gol bizi çok kızdırdı ve üzdü" dedi.

Terim'den Kerem Aktürkoğlu kararı Terim'den Kerem Aktürkoğlu kararı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçındaki performansıyla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu'na daha fazla şans verme kararı aldı.