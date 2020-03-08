Kasımpaşa sahasında Kayserispor'a patladı! Karşılaşmada tam 6 gol...

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Kayserispor'u ağırladı.
Hüseyin Göçek'in düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa Koita, Sarlija ve Ndongala'nın attığı gollerle 3-0 önde kapattı.
İkinci yarıda Kayserispor Mensah'ın golüyle skoru 3-1'e getirerek umutlansa da, Kasımpaşa mücadelenin son bölümünde Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan ile skoru belirledi ve sahadan 5-1'lik üstünlükle ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla üst üste 3. maçında 2 galibiyet 1 beraberlik alan Fuat Çapa'nın öğrencileri puanını 23 yaparken, Prosinecki'nin Kayserispor'u ise 4 maç aradan sonra mağlup olarak 19 puanla ligin sonundaki yerinde kaldı.
Kayserispor önümüzdeki hafta Yeni Malatyaspor'u ağırlarken, Kasımpaşa ise Göztepe'yi ağırlayacak.