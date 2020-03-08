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aksam.com.tr
  • 08 Mart 2020 Pazar 15:25
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  • 08 Mart 2020 Pazar 15:25

Kasımpaşa sahasında Kayserispor'a patladı! Karşılaşmada tam 6 gol...

Kasımpaşa sahasında Kayserispor'a patladı! Karşılaşmada tam 6 gol...

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Süper Lig'in 25. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Kayserispor'a gol olup yağdı.

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Kayserispor'u ağırladı.

Hüseyin Göçek'in düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa Koita, Sarlija ve Ndongala'nın attığı gollerle 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Kayserispor Mensah'ın golüyle skoru 3-1'e getirerek umutlansa da, Kasımpaşa mücadelenin son bölümünde Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan ile skoru belirledi ve sahadan 5-1'lik üstünlükle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla üst üste 3. maçında 2 galibiyet 1 beraberlik alan Fuat Çapa'nın öğrencileri puanını 23 yaparken, Prosinecki'nin Kayserispor'u ise 4 maç aradan sonra mağlup olarak 19 puanla ligin sonundaki yerinde kaldı.

Kayserispor önümüzdeki hafta Yeni Malatyaspor'u ağırlarken, Kasımpaşa ise Göztepe'yi ağırlayacak.

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