Kasımpaşa, Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Mustafa Pektemek'in sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun sağlık kontrolünün ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
(AA)
Stuttgart'ta forma giyen Orel Mangala'nın menajeri, Bild'e yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ilgileniyor." dedi.
Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil'in takım arkadaşı Mısırlı orta saha Muhammed Elneny'nin Kahire'deki evinde bir ceset bulundu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumartesi günü Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmayla Ersun Yanal'a aba altından sopa gösterdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Luyindama transferini bitirdiklerini açıkladı.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki Daniel Sturridge hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Stoke City Teknik Direktörü Nathan Jones, Beşiktaş'ı da yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.
Luiz Gustavo'yu Fenerbahçe'ye göndermeye hazırlanan Marsilya Gonalons'u kadrosuna katma peşinde.