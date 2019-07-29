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aksam.com.tr
  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:03
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  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:03

Kasımpaşa, Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı

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Kasımpaşa, geçen sezon Beşiktaş kadrosunda yer alan Mustafa Pektemek'i transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Mustafa Pektemek'in sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun sağlık kontrolünün ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

(AA)

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