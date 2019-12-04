Kasımpaşa kupada geriden gelerek kazandı!
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk karşılaşmasında Kasımpaşa ile 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Van Spor karşılaştı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk karşılaşmasında Kasımpaşa ile 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Van Spor kozlarını paylaştı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kasımpaşa 2-1'lik skorla kazandı. Konuk takım 18. dakikada Batuhan Er'in golüyle öne geçerken, 31. dakikada Tobias Heintz bu gole yanıt verdi. 44'te Aytaç Kara'nın golü skoru belirledi.
Karşılaşmanın rövanşı 17 Aralık Salı günü 13:00'te oynanacak.