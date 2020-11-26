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aksam.com.tr
  • 26 Kasım 2020 Perşembe 17:51
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Kasımpaşa kupada Erzincanspor'u saf dışı bıraktı

Kasımpaşa kupada Erzincanspor'u saf dışı bıraktı

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Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kasımpaşa, sahasında Misli.com 2. Lig ekibi Anagold 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

56. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Tirpan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Ahmet Kaan Ergün'e çarpan ve yön değiştirerek kaleci Murat Demir'i yanıltan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

61. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ çaprazda topu göğsüyle kontrol eden Yasin Dülger, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Alan'ın altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

66. dakikada Anagold 24Erzincanspor 10 kişi kaldı. Abdulcebrail Akbulut ile girdiği ikili mücadelede Yasin Dülger yerde kaldı. Hakem Hakan Ceylan, bariz gol şansı olduğu gerekçesiyle Abdulcebrail'e kırmızı kart gösterdi.

90+2. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Oğuz Özden'in uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Berat Kalkan, ceza yayı üzerinde bekletmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.

Karşılaşmaya 3-0 kazanan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura çıktı.

Kasımpaşa: 3 - Anagold 24Erzincanspor: 0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hakan Ceylan, Ali Can Alp, Özcan Sultanoğlu

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Ahmet Oğuz, Sadiku, Brecka, Haddadi (Dk. 86 Furkan Yaşa), Tirpan (Dk. 86 Hasan Emre Yeşilyurt), Aytaç Kara, Koomson (Dk. 60 Hadergjonaj), Alan (Dk. 72 Mehmet Feyzi Yıldırım), Yasin Dülger, Varga (Dk. 85 Berat Kalkan)

Anagold 24Erzincanspor: Murat Demir (Dk. 88 Mustafa Talha Özbay), Uğur Daşdemir, Oğuz Özden, Ahmet Kaan Ergün, Abdulcebrail Akbulut, Batuhan Yılmaz, Hakan Demir (Dk. 62 Muhammed Samed Karakoç), Emre Yıldız, Niyazi Batuhan Salman (Dk. 77 Kemal Talha Kabakcı), Umut Sönmez (Dk. 62 Abdullah Balikuv), Mustafa Ethem Erboğa (Dk. 46 Sabrican Vural)

Goller: Dk. 56 Tirpan, Dk. 61 Alan, Dk. 90+2 Berat Kalkan (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 66 Abdulcebrail Akbulut (Anagold 24Erzincanspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Ahmet Kaan Ergün, Dk. 90+2 Sabrican Vural (Anagold 24Erzincanspor)

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