Kasımpaşa, Kayserispor'a hazırlanıyor

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, İttifak Holding Konyaspor ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise 5'e 2 top kapma çalışmaları ve dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.
Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor ile 8 Mart Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Gençlerbirliği ile oynanacak maç öncesi Mehmetçiklerimizi anmak için bir karar aldı.
Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Ersun Yanal'ın koltuğu sallantıda... Başkan Ali Koç, Yanal'ın olası istifasını düşünerek bir B planı hazırladı ve sarı lacivertli takımın yeni hocasını şimdiden belirledi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaleyi siyah beyazlı takımla kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius'un yerine Utku Yuvakuran'a teslim etmek istiyor. Ancak Alman kaleciyle ilgili yönetimden gelen bilgi Sergen Yalçın'ın adeta elini kolunu bağladı. İşte detaylar...
Gana basını, 28 yaşındaki forvet Edwin Gyasi'nin sezon sonuyla birlikte siyah-beyazlılara imza atacağını iddia etti.
Süper Lig'in 24. hafta maçında Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek 2020 yılındaki ilk lig galibiyetini almayı başardı.
Denizlispor, Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyapsor'u 2-0 mağlup ederken mücadelenin ilk golünü atan Mustafa Yumlu karşılaşma sonrasında açıklamalar yaptı. Mustafa Yumlu, "İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Kefenimi giydim, bekliyorum" ifadelerini kullandı.