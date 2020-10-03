  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Ekim 2020 Cumartesi 10:57
  • |
  • Son Güncelleme:

Kasımpaşa ile Galatasaray 33. randevuda

Kasımpaşa ile Galatasaray 33. randevuda

Paylaş

IHA

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig'de yarın oynayacakları karşılaşma ile ligde 33. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 21-5 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ligde geri kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile 7 puan topladı. Lacivert-beyazlılar ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda 3 puan aldı.

33. randevu

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 32 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 21 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 5 kez rakibini mağlup edebildi. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın toplam 66 golüne, lacivert-beyazlılar 29 golle yanıt verdi.

Geçen sezon oynanan müsabakaları Galatasaray, evinde 1-0, deplasmanda ad 3-0’lık skorlarla kazanmıştı.

Son 10 maçta 1 beraberlik çıktı

İki takım arasında oynanan son 10 müsabakada Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Paşa 2 kez rakibini mağlup ederken, sadece 1 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Galatasaray 6 maçta 1 mağlubiyet aldı

Bu sezon iyi başlayan Galatasaray, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off maçında deplasmanda Rangers’a yenilerek Avrupa defterini kapattı. Sarı-kırmızılılar, 2020-2021 sezonunda oynadığı 6 resmi müsabakada sadece 1 kez kaybetti. Cimbom, diğer maçlarda ise 4 galibiyet, 1 beraber aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 11 gol kaydederken, kalesinde 4 gol gördü.

Fatih, Marcao ve Taylan 540 dakika oynadı

Galatasaray’da 3 futbolcu bu sezon oynanan 6 resmi maçın hepsinde 90 dakika sahada kaldı. Sarı-kırmızılıların file bekçisi Fatih Öztürk, Brezilyalı defans oyuncusu Marcao ve bu sezon orta sahada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Taylan Antalyalı, 6 karşılaşmada 540 sahada kaldı.

Fatih Öztürk eski takımına karşı

Bu yaz transfer döneminde Galatasaray’a katılan başarılı kaleci Fatih Öztürk, eski takımına karşı mücadele edecek. Fatih geçen sezon Kasımpaşa forması giyiyordu. 33 yaşındaki file bekçisi Paşa ile 22 resmi maçta görev almıştı.

Cüneyt Çakır yönetecek

Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ile Orkun Aktaş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fatih Terim istifa mı ediyor? Yönetimi yine karşısına aldı
Fatih Terim istifa mı ediyor? Yönetimi yine karşısına aldı

Fatih Terim istifa mı ediyor? Yönetimi yine karşısına aldı

Beşiktaş 3 dünya yıldızıyla temasta
Beşiktaş 3 dünya yıldızıyla temasta

Beşiktaş 3 dünya yıldızıyla temasta

Belhanda'da işlem tamam! Bonservis bedeli ortaya çıktı
Belhanda'da işlem tamam! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Belhanda'da işlem tamam! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'dan federasyona çıkarma kararı
Trabzonspor'dan federasyona çıkarma kararı

Trabzonspor'dan federasyona çıkarma kararı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bugün saat 14.00'te TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşecek.

Yönetimi transfere bu sözlerle ikna etti: Ben ona kefilim
Yönetimi transfere bu sözlerle ikna etti: Ben ona kefilim

Yönetimi transfere bu sözlerle ikna etti: Ben ona kefilim

Fenerbahçe yönetiminin kafasında Papiss Cisse'yle ilgili soru işaretleri vardı ancak teknik direktör Erol Bulut ‘ben ona kefilim' diyerek transferin önünü açtı ve 1+1 yıllık imzalar atıldı.

Babel Galatasaray'dan ayrılmamaya kararlı
Babel Galatasaray'dan ayrılmamaya kararlı

Babel Galatasaray'dan ayrılmamaya kararlı

Galatasaray, Rangers karşısında hayal kırıklığı yaratan Hollandalı Ryan Babel'in menajerine takım bulması mesaji iletildi.

Dirar'ın dünya umrunda değil! Kafasına göre takılıyor
Dirar'ın dünya umrunda değil! Kafasına göre takılıyor

Dirar'ın dünya umrunda değil! Kafasına göre takılıyor

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Nabil Dirar'a henüz bir talip çıkmadı. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Faslı futbolcu da durumu pek umursar vaziyette değil. Yönetimin eli kolu bağlandı.

Galatasaray'daki krizin perde arkası belli oldu
Galatasaray'daki krizin perde arkası belli oldu

Galatasaray'daki krizin perde arkası belli oldu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in 'satmada başarılı değiliz' demesinin sebebi istediği transferlerin yapılamaması.

Sergen Yalçın'dan Domagoj Vida kararı
Sergen Yalçın'dan Domagoj Vida kararı

Sergen Yalçın'dan Domagoj Vida kararı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Yarın saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.