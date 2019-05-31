Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzalanacağını duyurdu

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız İbrahim Üzülmez ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12.00'de Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir." ifadeleri yer aldı.

Gençlerbirliği Kulübü, dün İbrahim Üzülmez ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı. 2018-19 sezonunda Gençlerbirliği ile 10 maça çıkan 45 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı.