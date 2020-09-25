Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

SPOR GÜNDEMİ

Başakşehir bir transferi daha bitirdi Başakşehir bir transferi daha bitirdi Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, hem lig, hem Türkiye Kupası hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurma düşüncesinde. Turuncu lacivertli kulüp bu kapsamda Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i kadrosuna katıyor.

Diabate KAP'a bildirildi! İşte bonservisi... Diabate KAP'a bildirildi! İşte bonservisi... İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Malili hücum oyuncusu Fousseni Diabate'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Yok artık! Sürpriz Adebayor iddiası Yok artık! Sürpriz Adebayor iddiası The Sun'ın özel haberine göre, Slaven Bilic'in çalıştırdığı İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, 36 yaşındaki Emmanuel Adebayor'u kadrosuna katmayı planlıyor. Habere göre İngiliz ekibinin transferdeki rakibi ise Fenerbahçe. Sarı-Lacivertlilerin de Togolu golcüyle temas halinde olduğu iddia edildi.

'G.Saray'dan haber bekliyorum' diyerek teklifi reddetti 'G.Saray'dan haber bekliyorum' diyerek teklifi reddetti Son olarak Manchester City'de forma giyen ve şu an boşta olan Aleix Garcia ile Galatasaray temas kurmuştu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Dinamo Bükreş de talip oldu ancak İspanyol futbolcu ‘Galatasaray'dan haber bekliyorum' diyerek teklifi reddetti.

Fener yeni transferini güneş emojisiyle açıklıyor Fener yeni transferini güneş emojisiyle açıklıyor Daha önce Diego Perotti ile anlaşan Fenerbahçe, Roma'nın 3 milyon euro bonservis inadını kırdı ve İtalyan deviyle de el sıkıştı. Arjantinli yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Sarı-Lacivertliler, başarılı futbolcuya da bonuslarla birlikte en fazla 2,5 milyon euro ücret ödeyecek. Fenerbahçe transferi sosyal medya hesabından güneş emojisiyle duyuracak.