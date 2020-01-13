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aksam.com.tr
  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 21:46
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  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 21:46

Kasımpaşa, Doğucan Haspolat'ı renklerine bağladı

Kasımpaşa, Doğucan Haspolat'ı renklerine bağladı

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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hollanda'nın Excelsior takımında forma giyen Doğucan Haspolat'ı transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 19 yaşındaki futbolcu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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