Kasımpaşa, Denizlispor'u kendi sahasında mağlup etmeyi başardı

Kasımpaşa Eski Futbol Takımı Sportif Direktörü Nursal Bilgin, lacivert-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta tribünde kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybtti.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçı, şampiyonluk yarışı ve Sörloth'un bonservisiyle ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

Ali Koç'tan büyük sürpriz! İşte yeni hoca...

Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa ettiği iddiaları basına yansımıştı. Henüz konuyla ilgili somut bir gelişme yaşanmazken Sarı-Lacivertlilerin yeni hoca adayları da günyüzüne çıktı.