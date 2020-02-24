Kasımpaşa, Denizlispor'u kendi sahasında mağlup etmeyi başardı

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi kazanan Kasımpaşa, ligde 8 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Karşılaşmayı kazanarak puanını 19'a çıkaran Kasımpaşa, 17. sırada kaldı. Yeni teknik direktörü Bülent Uygun ile ilk maçına çıkan Yukatel Denizlispor ise; 24 puan ile 14. sırada kaldı.
Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Yukatel Denizlispor ise 24. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Kasımpaşa Eski Futbol Takımı Sportif Direktörü Nursal Bilgin, lacivert-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta tribünde kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybtti.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor'u uzatmada bulduğu golle mağlup etti
Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçı, şampiyonluk yarışı ve Sörloth'un bonservisiyle ilgili gelen sorulara yanıt verdi.
Kadıköy’de Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybeden Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa edeceği söylentileri yayılmıştı. Tecrübeli teknik adam, dün akşamdan beri tartışılan konuya açıklık getirdi.
Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa ettiği iddiaları basına yansımıştı. Henüz konuyla ilgili somut bir gelişme yaşanmazken Sarı-Lacivertlilerin yeni hoca adayları da günyüzüne çıktı.
Beşiktaşlı yöneticiler, Vodafone Park’ta 2-2 biten dev karşılaşmanın ardından çarpıcı bir yorumda bulundu.