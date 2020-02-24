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aksam.com.tr
  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 22:00
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  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 22:01

Kasımpaşa, Denizlispor'u kendi sahasında mağlup etmeyi başardı

Kasımpaşa, Denizlispor'u kendi sahasında mağlup etmeyi başardı

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Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi kazanan Kasımpaşa, ligde 8 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Karşılaşmayı kazanarak puanını 19'a çıkaran Kasımpaşa, 17. sırada kaldı. Yeni teknik direktörü Bülent Uygun ile ilk maçına çıkan Yukatel Denizlispor ise; 24 puan ile 14. sırada kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Yukatel Denizlispor ise 24. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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