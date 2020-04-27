Kasımpaşa da başladı

Kasımpaşa, yaklaşık 40 günlük aranın ardından sahaya indi. Lacivert-beyazlı ekip, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde saat 17:30'da Kemerburgaz Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi.
Sosyal mesafe ve hijyenle ilgili bütün uyarıların dikkate alındığı antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dayanıklılık çalışmalarının ardından yapılan pas çalışmasıyla sona erdi.
Lacivert-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Bursaspor Kulübü, oyuncusu Burak Kapacak'ın Trabzonspor'a transferi ile ilgili spekülasyonlara açıklık getirdi.
Futbolda bu sezon da umduğunu bulamayan Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde bir numaralı gündem olan sol bek transferi için flaş bir gelişme yaşandı.
UEFA, koronavirüs ile mücadele döneminde 55 üye ülkenin federasyonlarına toplamda 236.5 milyon euro destek verildiğini açıkladı.
Türk futbolunun önemli figürlerinden Yılmaz Vural, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Devlerin kıskacında olan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngitere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın teknik direktörü Chris Wilder'ın, Sarı-Lacivertlilerin 22 yaşındaki file bekçisini istediği öne sürüldü. Haberin detayında transferin bitme olasılığının yüzde 90 olarak aktarılması dikkat çekti.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mustafa Kapı'ya teklif götürdü. 17 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un teklifine “Avrupa'ya gitme hayalim var. Bu gerçekleşmezse görüşebiliriz” cevabını verdi.
Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen 18 yaşındaki Barış Sungur'u kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç forvet için Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ile bizzat görüştü ve teklifini iletti.