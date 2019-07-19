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Kasımpaşa, Aston Villa'nın Trezeguet için yaptığı 11 milyon euroluk teklifi kabul etti

Kasımpaşa, Aston Villa'nın Trezeguet için yaptığı 11 milyon euroluk teklifi kabul etti

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Trezeguet, kulübünden ayrılmak üzere... Mısırlı futbolcu, adım adım Premier Lig'e gidiyor.

Spor Toto Süper Lig'de kasımpaşa forması giyen Trezeguet'in transferinde önemli bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig'e yeniden yükselen Aston Villa, Kasımpaşa'nın kapısını bir kez daha çaldı.

Daha önce Kasımpaşa'ya Trezeguet için 7 milyon euro teklif eden ancak ret cevabı alan Aston Villa, bu kez yeni bir teklif yaptı. TRT Spor'un haberine göre, Aston Villa bu kez 11 milyon euro bonservis bedeli önerdi ve yapılan görüşmeler sonrasında prensip anlaşması sağlandı.

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, kısa bir süre önce Fenerbahçe ve Galtasaray ile de adı geçen Trezeguet için "Kulüp, 15 milyon eurodan aşağı teklifleri kabul etmeyi düşünmüyor. Türkiye'de Trezeguet için 15 milyon euro verecek kulüp olduğunu düşünmüyorum. Bu, mümkün değil. Yurt dışından da hiçbir kulüp kolay kolay bu rakamları veremez." açıklamasını yapmıştı.

24 yaşındaki Mısırlı futbolcu Trezeguet'in kesin bir şekilde ayrılmak istemesinin ardından Kasımpaşa'nın Aston Villa'nın teklifini kabul etme kararı aldığı öne sürüldü.

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