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Kasımpaşa, Antalyaspor'u çok rahat geçti

Kasımpaşa, Antalyaspor'u çok rahat geçti

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Kemal Özdeş'in takımı Kasımpaşa, Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u mağlup etti.

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Kemal Özdeş'in takımı Kasımpaşa, Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kasımpaşa, 3-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 53'te Mustafa Pektemek ile 60. ve 80. dakikada Mame Thiam kaydetti

Ricardo Quaresma, 16. dakikada sakatlanarak oyun dışına giderken; 46'da Veysel'in yerine giren Mustafa Pektemek ise yeni takımında golle buluştu. Antalyaspor'da Sangare'nin attığı gol 58'de VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Paşa'da sakatlanarak çıkan diğer isimler de Popov ve Veysel oldu. Kasımpaşa'da yaşanan sakatlıkların ardından savunmanın merkezinde Ben Youssef ve Fernandes görev yaptı, Pavelka ise sağ bek pozisyonuna geçti. 

KASIMPAŞA'DA YENİ YILDIZ; THIAM

Kasımpaşa'nın Katar temsilcisi Ajman'dan aldığı Mame Baba Thiam başka dikkat çeken isim oldu. 26 yaşındaki Senegalli, bu maçın ardından ligde 3 gol ve 1 asistlik performansa ulaştı

Alınan bu sonucun ardından, Kasımpaşa sezonun ilk galibiyetini alarak 4 puana çıktı. Antalyaspor ise 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

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