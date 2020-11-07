Kasımpaşa-Antalyaspor maçında 4 gol var, kazanan yok!

Galatasaray'da ilk 7 haftada tam 10 futbolcu sakatlandı. Bir türlü tam kadro olamayan sarı-kırmızılılarda oyuncuların özellikle kas problemleri baş ağrıttı. Ligin başından bu yana 10 farklı oyuncu 11 defa sakatlık sorunu yaşadı.

Avcı: 'Başarıya inanmasam görüşmezdim'

Üç gün süren görüşmelerde takımla ilgili analizlerini yöneticilerle paylaşan Abdullah Avcı, "Hem Trabzonspor'un hem de benim başarmak istediklerim var. Ortak noktamız çok" dedi. Tecrübeli teknik adam bugün Alanyaspor maçını da izleyip yönetime rapor verecek