Kasımpaşa 4 transferi birden bitirdi!

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a 6-0 kaybeden ve Tayfur Havutçu ile yollarını ayıran Kasımpaşa kadrosunu değiştirmeye devam ediyor. Devre arasında birçok oyuncu ile yollarını ayıran ve kadrosuna yeni isimleri katan İstanbul ekibine Gerard Gohou, Oussama Haddadi, Mickael Tirpan ve Anıl Koç' geldi. (TRTSPOR)
Gerard Gohou TFF 1.Lig'de gol kralı olmuştu
Anıl Koç son olarak TFF 1.Lig ekiplerinde Altınordu takımında oynarken Gerard Gohou ise 2012-13 sezonunda K.Erciyesspor ile TFF 1.Lig'de gol kralı olmuş daha sonra Kazakistan ve Çin liglerinde oynadı. Mickael Tirpan ise son olarak Lokeren takımında Oussama Haddadi ise Al-Ettifaq takımında oynamıştı.
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