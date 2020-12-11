Kasımpaşa 3 puanı 3 golle aldı, Denizlispor eli boş ayrıldı...

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'un kamp kadrosunda 4 eksik Trabzonspor'un kamp kadrosunda 4 eksik Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkacak.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinde 3 rakip çıktı Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinde 3 rakip çıktı Arsenal'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Mesut Özil'in yeni adresi merak ediliyor.

Beşiktaş'ın yükünü Atiba sırtlıyor Beşiktaş'ın yükünü Atiba sırtlıyor Beşiktaş'ın gün geçtikçe yükselen 37'lik yıldızı Atiba Hutchinson, skor katkısı anlamında Aboubakar'ın ardından takımın en iyi 2. oyuncusu konumunda yer alıyor.

G.Saray'da golcü operasyonu: 2 isim masada G.Saray'da golcü operasyonu: 2 isim masada Büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao'dan istediği verimi alamayan Galatasaray, devre arası golcü transferi için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan isimlere yönelirken, şimdilik iki isim ön plana çıktı: Mario Mandzukic ve Ahmed Musa...

Sergen sonunda çıldırdı: Bir an önce onu takımdan uzaklaştırın! Sergen sonunda çıldırdı: Bir an önce onu takımdan uzaklaştırın! Beşiktaş'ta Adem Ljajic, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sabrını sonunda taşırdı! Başarılı antrenör, konuyla ilgi Siyah-Beyazlı yönetimle bir araya gelip “Antrenmana çıkıyor, 10 dakika sonra sakat olduğunu söyleyerek tesisleri terk ediyor. Takımın düzenini ve disiplinini bozuyor. Bir an önce kadro dışı bırakıp, takımdan uzaklaştırmalıyız” ifadelerini kullandı.