Kasımpaşa 3 puanı 3 golle aldı, Denizlispor eli boş ayrıldı...

Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Yukatel Denizlispor karşılaştı.
İstanbul'daki karşılaşmayı evsahibi ekip 3-2 kazandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 36 ve 42'de Fode Koita, 51'de Kevin Varga attı.
Yukatel Denizlispor'un gollerini 39'da Recep Niyaz ve 90+2'de Hugo Rodallega (penaltı) kaydetti.
Teknik direktör Fuat Çapa'nın çalıştırdığı Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 18'e çıkardı.
Yoluna yeni teknik direktörü Kenan Atik ile devam eden Yukatel Denizlispor ise üst üste ikinci yenilgisini aldı. Ligde son 6 karşılaşmasında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Ege ekibi, 6 puanda kaldı.
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