Kasımpaşa 15 milyon istedi

AKŞAM

GALATASARAY’IN 2 sezondur kadrosuna katmaya çalıştığı Trezeguet için Kasımpaşa’nın inadı kırılmadı. Mısırlı yıldız için kapıyı 15 milyon eurodan açan Kasımpaşa, 24 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinde indirime gitmedi. Teknik Direktör Fatih Terim, başarılı oyuncuyu kadrosunda görmek istese de Kasımpaşa’nın bonservis talebini çok yüksek bulan G.Saray, bekleyip görüşmelere göre hareket etme kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar bu transfer için 6 milyon euroyu gözden çıkardı.

MUTLU SON YAKIN

ŞAMPİYONLUKTA büyük payı olan Onyekuru’yu yeniden kiralamak için Everton ile görüşmelere başlayan G.Saray, önümüzdeki günlerde imzayı attırmayı planlıyor. Nijeryalı futbolcunun G.Saray’da oynama ısrarı Ada ekibinin inadını kırdı. İmzalar Afrika Kupası sonrası atılacak. Sarı-Kırmızılılar, Everton’a 2 milyon euro civarında bir kiralama ücreti ödeyecek. 22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 14 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

WAMANGİTUKA İDDİASI

FRANSA’DA yayın yapan Le Parisien, G. Saray’ın Paris FC’de forma giyen Wamangituka’yı transfer etmek için sıraya giren kulüplerden olduğunu iddia etti. Kongolu golcüyle Liverpool, Benfica ve G.Saray’ın da ilgilenmeye başladığını duyurdu.

EREN GÖZTEPE YOLUNDA

GÖZTEPE, uzun süredir peşinde olduğu Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega’yı Denizlispor’a kaptırınca rotasını Galatasaraylı Eren Derdiyok’a çevirdi. Eren Derdiyok, geçtiğimiz sezon 18 resmi maçta forma giyip 10 gol attı.

EN İYİ TEKLİF CİM-BOM’UN

ALMAN basını Hertha Berlin’de geçen sezon kiralık forma giyen Grujic’te en iyi teklifi veren takımın G.Saray olduğunu iddia etti. Liverpool’da oynama şansı zor olan oyuncunun, G.Saray’a gitmesinin güçlü ihtimal olduğu belirtildi.

KOSTAS ÜLKESİNE

DİAGNE ile birlikte Galatasaray’ın yaz döneminde göndermeyi planladığı Kostas Mitroglou, eski kulübü Olympiakos ile temasta. 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Mitroglou, maddi konularda anlaşması durumunda ülkesi Yunanistan’a dönecek

HOLTBY GiDiCi

G.SARAY ve F.Bahçe’nin de talip olduğu Lewis Holtby için şu anda en ciddi alıcının PAOK Selanik olduğu belirtildi. Cardiff City’nin de bir ara gündemine giren oyuncu için Yunan ekibinin resmen teklifte bulunan tek kulüp olduğu belirtildi.

ADEM’E VETO YUSUF GELİYOR

TRANSFER döneminde yerli isimlere öncelik veren G.Saray’da Adem Büyük ve Yusuf Erdoğan ismi gündeme gelmişti. Teknik heyet bonservisi elinde olan Adem’in transferine sıcak bakmıyor. Yusuf Erdoğan’ın bonservisini kendisinin alması durumunda bu transferin bitirilmesi planlanıyor.