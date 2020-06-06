Bakan Kasapoğlu: 'Spor tesislerimizle gençlerin yanındayız'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin şair ve yazar Cahit Zarifoğlu gibi değerlerin izinden gitmesi gerektiğini belirterek, "Edebiyatla, kültürle, sanatla, sporla yoğrulmuş bir gençliğin dünyaya bakışının çok daha farklı olacağına inanıyorum. İnşallah gençlerimiz arasından Cahit Zarifoğlu gibi edebiyatçılar, şairler, yazarlar, düşünürler çıkacaktır" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan "Zarifoğlu Haftası Etkinlikleri"ne konuk oldu.

Bakan Kasapoğlu, gençler arasından Cahit Zarifoğlu gibi değerler çıkacağına inandığını ifade ederek, "Edebiyatla, kültürle, sanatla, sporla yoğrulmuş bir gençliğin dünyaya bakışının çok daha farklı olacağına inanıyorum. İnşallah gençlerimiz arasından Cahit Zarifoğlu gibi büyük edebiyatçılar, şairler, yazarlar, düşünürler çıkacaktır" diye konuştu.

Cahit Zarifoğlu Öğrenci Sempozyumu'na katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kasapoğlu, etkinliği düzenleyen öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Gençlerin kültüre, sanata, spora hayatın alanına gösterdiği ilginin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 18 yılda yapılan atılımlar hepimizin malumu. Bu atılımların lokomotifi her zaman gençlerimiz olmuştur. Yarınlar için büyük hedefler koymakta tereddüt etmememizin nedeni siz değerli gençlerimize olan güven ve inançtır. Gençlerimizin donanımlı, daha iyi bir şekilde yetişmeleri için tüm imkanları sunmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız, yurtlarımız, spor tesislerimiz, proje desteklerimizle bütün imkanlarımızla sizlerin yanınızda olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"CAHİT ZARİFOĞLU GİBİ DEĞERLERİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Bakan Kasapoğlu şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nu vefatının 33'üncü yılında saygıyla yad ettiğini ifade ederek, "Cahit Zarifoğlu gibi değerlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Geçen yıl Cahit Zarifoğlu anısına İstanbul'da "Bir Şiir, Bir Nefes" adlı kamp düzenlemiştik. İnşallah bunu tekrarlayacağız. Gençlerimizin, çocuklarımızın çok sevdiği bir isim olan Zarifoğlu'nu sevgiyle, rahmetle yad ediyorum. 'Dünyanın en önemli meselesi geride hayırla anılacağımız güzel işler yapmaktır' diyen Cahit Zarifoğlu'nun dediği gibi güzel işler yapmak ve iyi anılmak bizim en önemli şiarlarımızdan bir tanesi. Zarifoğlu'nun gerek düşünce hayatımızda gerek edebiyat dünyamızda çok saygın bir yeri var. Cahit Zarifoğlu'nun eserlerini ortaokul çağlarından okumaya başlayan biri olarak eserlerini tekrar tekrar okuma gayretinde olduğumu belirtmek istiyorum. Bakanlığımızın yayın çalışmalarında da Zarifoğlu'nun önemli bir yeri var" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Zarifoğlu'nun şair ve yazarlığının yanı sıra çok renkli bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayarak, "Otostopla Avrupa'yı gezen, spor yönü itibariyle güreşçi olan, uçak kullanacak derecede pilotluk belgesi olan, paraşütle atlama belgesi sahibi, maceracı karakteriyle de izler bırakmış bir insan. Sahildeki arkadaşlarından, balıkçı dostlarından öyküleri olan apayrı bir insan. Bu vesileyle gençlerimize arkadaşlığın çok önemli bir kazanım olduğunu belirtmek istiyorum" ifadesini kullandı.

"GENÇLERİMİZ ARASINDAN CAHİT ZARİFOĞLU GİBİ DEĞERLER ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"

'Yedi Güzel Adam' şiiriyle hafızalarda ve gönüllerde yer bulan şair, yazar Cahit Zarifoğlu'nun, özgün bir dili olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: "Merhum Zarifoğlu ardında binlerce güzellik bıraktı. Onun daima özgün, düş dünyasını zenginleştiren, hayatın sıkıntılarını, güzelliklerini anlatan, başkalarının dünyasına değinen, hak için, adalet için mücadele eden bir şahsiyet olduğunu görüyoruz. Afganistan, Suriye, Filistin gibi yakın coğrafyamızdaki halkların acılarını yıllar önce dile getirmiş ve hem Türkiye'nin hem de dünyanın vicdanını oralara yönlendirmiştir. İnşallah gençlerimiz arasından Cahit Zarifoğlu gibi büyük edebiyatçıların, şairlerin, yazarların, düşünürlerin, bilim insanlarının çıkacağına inanıyorum. Büyüklerimizi bu anlamda değerlendirmeli, onların izlerini bu açıdan da takip etmeliyiz. Edebiyatla, kültürle, sanatla, sporla yoğrulmuş bir gençliğin dünyaya bakışının çok daha farklı olacağına inanıyorum. Sizlerin bu anlamda yaptığınız çalışmaların çok mühim olduğunu her daim yanınızda olduğumu da özellikle belirtmek istiyorum."