Kasapoğlu: Çözüm bulacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, önümüzdeki hafta boyunca düzenleyecekleri “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı”nda Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alınacağını söyledi.

AKŞAM

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, 13-17 Ocak arasında Ankara’da düzenleyeceği “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı”nda Türk sporunun sorunlarını ve çözüm önerilerini ele alacak. Bakan Kasapoğlu, spor kulüpleri ve federasyonların yapısal sorunları ve gelecek stratejilerini ele alacaklarını bildirdi. Kasapoğlu, özellikle futbol kulüplerinin dünya futbolunun lider ülkeleri Almanya, Fransa ve İngiltere’deki gibi idari, mali ve sportif yönden yeniden yapılanma sürecine girmesi gerektiğini ifade etti.

YASAL ANLAMDA PROBLEM

Avrupa kulüplerinin planlı kalkınma programları uygulayarak geliştiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Bizim de bu programları uygulamamız gerekiyor. Ülkemizde kulüp yapıları, Avrupa, hatta dünyada eşine pek az rastlanır bir çeşitlilik gösteriyor. Dernek, anonim şirket, dernek/anonim şirket, müessese, branş ve belediye kulüplerimiz var. Bu yasal anlamda sorunları beraberinde getiriyor. Kulüpler ile yapacağımız çalıştayda, bu sorunlara çözüm yollarını konuşacağız” dedi.