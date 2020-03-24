“Eğer antrenmana başlama süresiyle maçların arası kısa olursa kas sakatlıkları artabilir. Şu durumda yapılan antrenmanlar fitness düzeyinin ötesine yani performans düzeyine çıkmamaktadır. Bu dönemde fizik kondisyon düşer. En iyi kondisyon maçta kazanılır.“

AKŞAM

Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de ara verilen liglerin ne zaman başlayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Kulüpler Birliği 17 Nisan’da ligleri başlatmayı hedefliyor. Ancak salgının bu ivme ile devam etmesi durumunda, bu olasılık zor gibi duruyor. Süper Lig’de mücadele eden takımların teknik heyetleri, futbolcularına bireysel çalışmalar verdi. Futbolcuların durumları uzaktan takip ediliyor. Bazı takımlar da antrenmanlara bugünden itibaren başlayacak. Bu durum futbolcuların performansını nasıl etkiler? Bu sorunun cevabını birçok kulüpte görev yapmış Atletik Performans Antrenörü Murat Kuyucuoğlu’na sorduk? Kuyucuoğlu şunları söyledi:

UMARIM FITNESS SALONLARI VARDIR

“Öncelikle bu süreçte, takımların antrenmanlara başlama tarihiyle, maçların başlama tarihine göre antrenman programını dizayn etmek gerekir. Görülüyor ki bugün itibariyle bu da belirsiz. Bu dezavantaj tüm takımlar için eşit durumda. Futbolcular evde sahada yapacağı taktiksel antrenmanını yapamayacaktır. Görüyorum ki bazı takımlar oyuncuların evlerine bir takım fitness malzemesi göndermekte. Bunların çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Umarım milyon dolar kazanan futbolcuların evinde mini fitness salonu vardır. Avrupa’da bir çok futbolcunun evlerinde izinli günlerinde rejenerasyon antrenmanı yaptıkları salonları var.

PERFORMANS 3 HAFTADA DÜŞER

En azından şu dönemde futbolcuların evlerinde koşu bandı, serbest ağırlıklar, kısmen direnç egzersizleri bulunması gerekmektedir. Eğer idmana başlama süresiyle maçlar arası kısa olursa kas sakatlıkları artabilir. Antrennan programını atletik performans antrenörleri yazabilir ama evinde hiçbir malzemen yoksa boşunadır. Şu durumda yapılan antrenmanlar fitness düzeyinin ötesine yani performans düzeyine çıkmamaktadır. Bu dönemde futbolcuların kondisyonu düşer. En iyi kondisyon maçta kazanılır. 3-4 hafta sonra atletik performansları da (Kuvvet, dayınıklık, sürat, esneklik, çabukluk) hızla inişe geçer.”

1 AYDA NORMAL VATANDAŞA DÖNER

Yılmaz Vural (Akhisar Teknik Direktörü): “Futbol ailesinin beklentisi gerçekleşti ancak işin bir de lig maratonu tarafı var. İddiası olan takımlar 1 aylık sürede antrenman yapmazsa futbolcular normal vatandaşa döner. Tesislerde önlemlerimizi alıp çalışacağız.”

KULÜP ALETLERİ VERİYOR

Okay Yokuşlu (Milli futbolcu): “15 gün sokağa çıkma yasağımız var. Bunu 15 gün daha uzattılar. Evinde spor aleti olmayan arkadaşlarımıza kulübümüz bu aletleri temin ediyor. Evde bulunan aletlere göre her oyuncuya kişisel antrenmanlar veriliyor.“

KONSANTRE EDEMEZSİN

Dr. Sarper Çetinkaya: “Önümüzde belirli bir takvim yok. Bu süreç 4 hafta uzayabilir. Futbolcu 3-4 hafta ne kadar evinde çalışsa da genel vücut kondisyonda düşme olacaktır. Bunu döndürmek için en az 2-3 haftalık bir hazırlık dönemine ihtiyaç var. Sakatlık riskleri artacaktır. Bu ortamda oyuncuyu nasıl oynamaya konsantre edebilirsin.”

KOLAY BAŞLANGIÇ OLMAZ

Dr. Gürkan Kubilay (A Spor): Normal sezon bittikten sonra yaklaşık 6 hafta ara veriliyor. Bu olay nedeniyle neredeyse aynı dönemde ara verilecek. Futbolcular döndüklerinde adeta lige yeniden başlıyormuş gibi olacak. Kolay bir lig başlangıcı olmayacak.”