Kartal'ın yabancıları karantinada

Yavaş yavaş yeşil sahalara dönmeye hazırlanan Süper Lig'de takımlar futbolcularını sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tesislere güç depolaması için çağırmaya başladı.

AKŞAM

Beşiktaş’ta da 5 yabancı futbolcu ülkelerinden dönerek İstanbul’un Güngören ilçesinde bulunan KYK yurdunda karantinaya alındı. Adem Ljajic, N’Koudou, Boateng, Jeremain Lens ve Victor Ruiz koronavirüse karşı 14 gün karantinada kalacak.

ODADA SPOR ALETLERİ

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Siyah-Beyazlı futbolcuların odalarına formda kalmaları için spor ekipmanları da yerleştirildiğini duyurdu. TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’ın Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel de burada karantina da bulunuyor. Fenerbahçeli Mauricio Isla, eşi ve çocukları da aynı yurtta karantinada kalmıştı.