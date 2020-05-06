Kartal'ın yabancıları karantinada

AKŞAM
Beşiktaş’ta da 5 yabancı futbolcu ülkelerinden dönerek İstanbul’un Güngören ilçesinde bulunan KYK yurdunda karantinaya alındı. Adem Ljajic, N’Koudou, Boateng, Jeremain Lens ve Victor Ruiz koronavirüse karşı 14 gün karantinada kalacak.
ODADA SPOR ALETLERİ
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Siyah-Beyazlı futbolcuların odalarına formda kalmaları için spor ekipmanları da yerleştirildiğini duyurdu. TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’ın Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel de burada karantina da bulunuyor. Fenerbahçeli Mauricio Isla, eşi ve çocukları da aynı yurtta karantinada kalmıştı.
Sağlık Bakanı Koca, Özdemir'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalar yaptı: “Görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır. TFF, kendi iradesiyle kararını verecektir.”
Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından Necdet Ergün, Engin Verel'e konuştu: “Elimle Galatasaray'a gol atmıştım. Maçtan sonra da ‘Elimle gol attığımı bütün Türkiye gördü ama hakem görmedi' dedim. Maradona benden görüp eliyle gol attı.”
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, futbola teknik direktör olarak devam etme kararını açıkladı…
Gol.caracoltv, Galatasaray'ın Radamel Falcao'yu satmak istediğini manşetine taşıdı ve haberi “Yıldız imzasından baş ağrısına” başlığı ile duyurdu.
İspanyol basınında Fenerbahçe için ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı.
Yavaş yavaş yeşil sahalara dönmeye hazırlanan Süper Lig'de takımlar futbolcularını sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tesislere güç depolaması için çağırmaya başladı.