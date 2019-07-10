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Kartal'ın sağı Placido'nun

Kartal'ın sağı Placido'nun

Güneş döneminden beri Gönül’e alternatif arayan Beşiktaş, Lanus’un 25 yaşındaki sağ beki ile anlaştı. Arjantin basını, yeni sezonda Di Placido’nin Kartal olacağını duyurdu.

AKŞAM

ABDULLAH Avcı yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta, transfer çalışmaları da sessiz ve derinden devam ediyor. Siyah-Beyazlılar iki sezondur sorun yaşadığı sağ beke Arjantinli oyuncu Leonel Di Placido’yu alarak sorunu çözdü. Arjantin basını, Lanus’ta forma giyen oyuncunun Beşiktaş’la kesin anlaşmaya vardığını ve önümüzdeki sezon Siyah-Beyazlı formayı giyeceğini bildirdi. Ana mevkisi sağ bek olan 25 yaşındaki oyuncu, ihtiyaç olması halinde ön libero ve orta sahada da görev alabiliyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın da Beşiktaş scoutları tarafından uzun süredir izlenen genç oyuncuya onay verdiği belirtiliyor.

BONSERVİSİ TAM 1.5 MİLYON EURO

Şenol Güneş döneminde de bu mevkiye oyuncu bakan Beşiktaş, bir türlü transferi gerçekleştirememişti. Gökhan Gönül’ün 34 yaşında olması ve sakatlık riski nedeniyle Kartal, bu kanadı da sağlama almış oldu. İstikrarlı bir oyuncu olarak dikkat çeken Arjantinli, geçen sezon Primera Division’da 24 karşılaşmada forma giydi. Placido bu maçlarda 1 gol ve 2 asistle skora katkıda bulundu. Piyasa değeri 2.5 milyon euro alan oyuncuya Beşiktaş’ın 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği de belirtildi.

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