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  3. Kartal'ın rakibi Alanya! Beşiktaş-Alanyaspor muhtemel 11'ler

Kartal'ın rakibi Alanya! Beşiktaş-Alanyaspor muhtemel 11'ler

Kartal'ın rakibi Alanya! Beşiktaş-Alanyaspor muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ, Süper Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Geçen hafta derbide G.Saray’a 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük yara alan Kara Kartal, Alanya’yı mağlup ederek azalan umutlarını da son iki haftaya taşımaya çalışacak.

MUHTEMEL 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Güven, Quaresma, Burak Yılmaz

ALANYASPOR: Haydar, Cenk, Welinton, Caulker, N’Sakala, Villafanez, Efecan, Ozan, Ceyhun, Djalma, Cisse

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