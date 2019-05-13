Kartal'ın rakibi Alanya! Beşiktaş-Alanyaspor muhtemel 11'ler
BEŞİKTAŞ, Süper Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Geçen hafta derbide G.Saray’a 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük yara alan Kara Kartal, Alanya’yı mağlup ederek azalan umutlarını da son iki haftaya taşımaya çalışacak.
MUHTEMEL 11’LER:
BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Güven, Quaresma, Burak Yılmaz
ALANYASPOR: Haydar, Cenk, Welinton, Caulker, N’Sakala, Villafanez, Efecan, Ozan, Ceyhun, Djalma, Cisse