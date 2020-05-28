Kartal'ın Fer'i!

Hollanda basını, Beşiktaş'ın 30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına anlaştığını iddia etti.

AKŞAM

Hollanda’dan Beşiktaş için bir transfer iddiası daha geldi. “voetbalprimeur.nl”nin haberine göre; Siyah-Beyazlılar, 30 yaşındaki Leroy Fer ile anlaşmaya vardı. Sözleşme üç yıllık olacak. Haberde; Beşiktaş’ın Fer’e Feyenoord’da kazandığından çok daha fazla bir ücret önerdiğinin altı çizildi. 2019 başında Swansea’den bedelsiz olarak Feyenoord’a gelen Fer, geride kalan sezonda 23 maçta forma giydi.

Bu karşılaşmalarda iki gol atan iki de asist yapan orta saha oyuncusuna Oğuzhan’ın da referans olduğu belirtildi. Fer’in transfer edilmesi halinde Siyah-Beyazlılar Mohamed Elneny’yi yeniden kiralamayacak. Fer, Feyenoord’un yanı sıra Twente, Norwich, QPR ve Swansea formalarını da terletti.