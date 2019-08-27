Kartal'da yeniden doğar

Portekiz basını Aboubakar’ın yeniden Beşiktaş’a kiralanmasını önerdi: Siyah-Beyazlı takımda 43 maçta 26 gol atıp, kıskanılacak bir performans gösteren Vincent Aboubakar’a, St. Etienne’nin de talip olduğu ancak Beşiktaş’a gitmesinin iki taraf için de doğru seçim olacağı belirtildi.

AKŞAM

BURAK Yılmaz’ın yanına partner arayan Beşiktaş’ta Aboubakar’ın isminin gündemde olması Portekiz basınında da geniş yer buldu. noticiasaominuto.com sitesinde Vincent Aboubakar’ın Beşiktaş’ta gösterdiği performans hatırlatıldı ve oyuncunun yeniden SiyahBeyazlı takıma dönmesinin hem Porto hem de Aboubakar için iyi olacağı belirtildi. Oyuncunun 2016-2017 sezonunda Beşiktaş’ta tüm kulvarlarda 43 karşılaşmaya çıktığı ve bunlarda 26 gol kaydettiği belirtilen haberde, “Aboubakar Beşiktaş’ta kıskanılacak bir performans gösterdi” değerlendirmesi yapıldı. Kamerunlu golcünün Sergio Conceiçao’nun takımına döndükten sonra 11 maçta forma şansı bulduğu ve sadece 4 gol atabildiği de belirtildi.

B TAKIMDA ANCAK OYNAR

Geçen sezon ağır bir sakatlık geçiren ve bu sezon kendine gelmekte zorlanan Aboubakar’ın B takımda kalma olasılığının bulunduğu ve bu şartlarda A takıma katkı vermesinin zor olacağı dile getirildi. Tecrübeli golcünün Soares, Ze Luis, Marega ve Fabio Silva’nın gölgesinde kalacağı öne sürüldü. Kamerunlu oyuncuya Fransa’dan Saint Etienne, Türkiye’den de Beşiktaş’ın talip olduğu belirtilen haberde, 27 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’a gitmesi halinde eski performansına ulaşma olasılığının artacağı vurgulandı. Ancak buna rağmen Saint Etienne’nin oyuncuyu transfer etmeye daha yakın olduğu da dile getirildi.