Kartal'da rota Gonalons

AKŞAM
BEŞİKTAŞ’TA transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosuna defansif orta saha katmak isteyen Siyah Beyazlılar, Roma’nın Fransız oyuncusu Maxime Gonalons ile ilgileniyor. Geçen sezon Sevilla’da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Beşiktaş Yönetimi, İtalyan ekibine teklifini iletti. Roma, bu sezon da kadro planlamasında yer almayan Gonalons’un kiralanmasına olumlu yaklaşıyor.
GELMEYE SICAK BAKIYOR
30 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Beşiktaş’a gelmeyi kabul ettiği ve artık son detayların görüşüldüğü kaydedildi. 1.87 boyundaki Maxime Gonalons geçen sezon Sevilla’da kiralık olarak forma giydi. Roma, Gonalons’u 2017 yılında Lyon’dan 5 milyon euro bedelle transfer ederken, Fransız orta sahanın geçen sezon Sevilla formasıyla toplamda 13 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Gonalons’un transfermarkt güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
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Beşiktaş, Roma’nın Fransız futbolcusu Maxime Gonalons için girişimlere başladı. SiyahBeyazlılar, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonu ile kiralanmak istiyor.
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