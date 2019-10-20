Kartal'da Çebi plaka yaptı

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Kulübü Seçimli Genel Kurulu, dün BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Oy hakkı bulunan 14 bin 950 üyeden 8 bin 644’ü sandık başına giderken, adaylar Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay arasında tercihini yaptı. Rekor bir katılımın gerçekleştiği genel kurula katılan Üyeler 20 sandıkta oylarını kullanırken, geçerli oyların 5 bin 9’unu alan Ahmet Nur Çebi en yakın rakibi Serdal Adalı’ya 2026 fark atarak Beşiktaş’ın 34. başkanı oldu. Diğer aday Hürser Tekinoktay ise 537 oy aldı. Ahmet Nur Çebi, açılan 20 sandıkta da rakiplerine büyük fark atarak geride bıraktı.

16. SANDIKTA ADALI AYRILDI

16. sandığın sayılmasının ardından başkan adayı olan Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi’yi tebrik ederek salondan ayrıldı. Bu seçim, 2000 yılından sonra en çok katılım sağlanan genel kurul oldu. Gergin geçmesi beklenen genel kurulda hiçbir olay çıkmadı. Güvenlik seviyesi üst düzeydeydi. Başkan adaylarını destekleyen üyeler sakin bir şekilde seçim sürecini takip etti. Başkan adayları da aileleriyle birlikte oy sayımını yakından takip etti. Ahmet Nur Çebi, seçimin netleşmesi sonrası büyük sevinç yaşadı.

EZELİ RAKİPLER TEBRİK ETTİ

Siyah-Beyazlı kulüpte dünkü seçimden itibaren bir başkan ve 13 yönetim kurulu üyesi görev yapacak. Siyah-Beyazlı kulübün 15 Eylül 2018’de gerçekleştirilen tüzük tadil kongresinde kulüp yönetim kurulu sayısının 16’dan 14’e düşmesi yönündeki talep kabul edilmişti. Böylece Beşiktaş yönetim kurulu, bir başkan, 8 asıl ve 5 yedek olmak üzere 14 kişiden oluşacak. Öte yandan siyasiler, Beşiktaş’ın ezeli rakipleri ve diğer kulüpler, Başkan Ahmet Nur Çebi’yi tebrik ederek mesajlar yayınladı.

‘ABUK SUBUK TRANSFER İSTEMİYORUM’

AHMET NUR ÇEBİ: “Bindirilmiş kıtaların bir şeye yaramayacağını bugünkü genel kurul ispatladı. Bana oy veren, vermeyen benim için Beşiktaşlıdır. Artık abuk sabuk transferler istemiyorum.”

BÜYÜK bir zafere imza atan Ahmet Nur Çebi, “Divana, başkanına, çalışan arkadaşlara, emniyet görevlilerine, taraftara, yakınlarıma, aile dostlarıma herkese çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş yeni bir ufka, yeni bir döneme açılmıştır. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş’ı her an yukarı taşımak olan bir süreç geçireceğiz. Önümüz aydınlık, önümüz parlak. Söz veriyoruz, Beşiktaş’ın şerefi , namusu, bir kuruşu bize emanet. Zor günlerimiz olacak. Zor günlerin yanında güzel günlerimiz olacak. Beraber yaşamaya hazır mısınız arkadaşlar? Yarın (bugün) sabahtan itibaren çok güzel şeyler yapmak için göreve başlıyoruz. Arkadaşlarıma, ‘Valizlerinizi hazırlayın, çocuklarınızı koklayın, uzun bir süre çalışacağız’ dedim. Bindirilmiş kıtaların bir şeye yaramayacağını genel kurul ispatladı. Bana oy veren, vermeyen benim için Beşiktaşlıdır. Bundan sonra herkesin birbirine sarıldığı bir Beşiktaş için mücadele edeceğiz. Abuk subuk transfer istemiyorum. Çalışmalara hemen başlayacağız. Birlikte kulübümüzü yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.