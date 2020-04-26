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aksam.com.tr
  • 26 Nisan 2020 Pazar 08:00
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  • 26 Nisan 2020 Pazar 09:52

Kartal'a UEFA piyangosu

Kartal'a UEFA piyangosu

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Eğer Ziraat Türkiye Kupası virüsten tamamlanamazsa UEFA ligdeki puanlamaya göre Avrupa'ya takım çağıracak. Bu da Beşiktaş'ın yolunu açarken, Fenerbahçe'yi dışarıda bırakacak.

AKŞAM

Süper Lig’de futbolun haziran ayının ortasında geri dönmesi ümit ediliyor ve buna göre hazırlıklar yapılıyor. Ancak sağlık kurulunun ve kamu yönetiminin bu konudaki kararı belirleyici olacak. Hollanda’daki gibi liglerin oynanamaması ve mevcut haliyle tescili durumunda ise bundan Beşiktaş kazançlı çıkacak. Zira bu sezon Avrupa’nın dışında kalma olasılığı büyük olan Kartal, yeniden Avrupa Ligi’ne katılabilecek. Ligler mevcut puan durumuyla tescil edilirse Trabzonspor doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne katılırken, Başakşehir ön eleme oynayacak.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ne giderken, Sivasspor ve Beşiktaş da ön elemeyle Avrupa’da yer alacak. Kupadan Avrupa’ya katılma ihtimali bulunan Fenerbahçe, Antalya ve Alanyaspor ise bu şansını kaybedecek.

BOATENG: “DOĞRU YERDEYİM”

Öte yandan Kevin Prince Boateng, Sky Sport’a konuştu: “Beşiktaş’a giderek kendimi güzel bir yerde buldum. İstanbul güzel bir şehir ve doğru bir seçim oldu. Takım arkadaşlarımla ve koçla iyi anlaşıyorum. Floransa’ya büyük bir istekle geldim. Benden özel şeyler bekleniyordu ama az oynadım. Mutlu değilim ve kızgınım. Çünkü gerçek oyunumu gösteremedim.”

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Kartal'a UEFA piyangosu
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