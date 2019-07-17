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Kartal Trauco'yu kapıyor

Kartal Trauco'yu kapıyor

Andina.pe sitesi, “Türk Beşiktaş, Peru’nun milli oyuncusuna imza attırmak üzere. Çünkü Copa America’da göze girdi. Öncelikli sıradaki o” bilgisini verdi.

AKŞAM

PERU medyası, Beşiktaş’ın sol bek Miguel Trauco’yla anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu. Sol bek ve orta sahanın solunda görev yapabilen 27 yaşındaki oyuncunun, kulübü Flamengo ile sözleşmesinin 31 Aralık’ta biteceği ve bonservisini almanın kolay olacağı hatırlatıldı. Beşiktaş’ın mali açıdan uygun şartları bulunan oyuncuya çok yakın olduğu vurgulanan haberlerde, tecrübeli oyuncunun Copa America’da ortaya koyduğu başarılı performansla, Siyah-Beyazlı kulübün ilgi alanına girdiği kaydedildi. Bu oyuncuyla sezon bitmeden mukavele uzatmak için Flamengo’nun elinde bir fırsat bulunduğu ancak bunu kullanamadığı da ifade edildi.

31 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Rio kulübünün en iyi oyuncularından biri olan Trauco’nun hassas bir transfer politikası sonucu, Türkiye’ye gitmeye karar verdiği de belirtilen haberde, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın Copa America’da onu izlediği bilgisi de paylaşıldı. Beşiktaş’ın bu bölgesinde Caner Erkin’in görev yaptığı, 34 yaşındaki Adriano’nun ise sezon sonunda sözleşmesinin uzatılmadığı belirtilirken, yetenekli oyuncunun, 31 kez de Peru Milli Takımı’nın formasını giydiği hatırlatıldı.

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