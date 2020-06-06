Kartal 'ruhumuz yeter' dedi; taraftar akın etti!

Koronavirüs nedeniyle ara verilen ligler, 12 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak.

AKŞAM

Siyah-Beyazlılar, Vodafone Park’ta oynanacak olan seyircisiz maçlar için “Taraftar Maketi Projesi” başlatmıştı. Siyah-Beyazlı taraftar 129 TL karşılığında uygulamaya katılacak. Şu ana kadar 5 bin civarında taraftar uygulamaya katıldı.

HABERLER ASILSIZ

Öte yandan Beşiktaş'ın eki yıldızı Talisca’nın menajeri de oyuncusu hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı: “Aklı sadece takımının başarısında. Bahia’ya ya da Atletico MG’ye döneceği şeklindeki haberler asılsız.”

KARTAL TAKTİK ÇALIŞTI

Siyah-Beyazlılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş taktik bir çalışma yaptı. Kartal, çalışmalarına 1 günlük aranın ardından pazartesi günü sabah saatlerinde gerçekleştirilecek idmanla devam edecek.

FORVETE İKİ ADAY

Antalyaspor maçında cezalı Burak Yılmaz forma giyemeyecek. Sergen Yalçın, tecrübeli golcünün yerine Umut Nayir ve Güven Yalçın arasından tercih yapacak.

Sergen'in listesinde Ozzy yok