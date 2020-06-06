Kartal 'ruhumuz yeter' dedi; taraftar akın etti!

AKŞAM
Siyah-Beyazlılar, Vodafone Park’ta oynanacak olan seyircisiz maçlar için “Taraftar Maketi Projesi” başlatmıştı. Siyah-Beyazlı taraftar 129 TL karşılığında uygulamaya katılacak. Şu ana kadar 5 bin civarında taraftar uygulamaya katıldı.
HABERLER ASILSIZ
Öte yandan Beşiktaş'ın eki yıldızı Talisca’nın menajeri de oyuncusu hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı: “Aklı sadece takımının başarısında. Bahia’ya ya da Atletico MG’ye döneceği şeklindeki haberler asılsız.”
KARTAL TAKTİK ÇALIŞTI
Siyah-Beyazlılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş taktik bir çalışma yaptı. Kartal, çalışmalarına 1 günlük aranın ardından pazartesi günü sabah saatlerinde gerçekleştirilecek idmanla devam edecek.
FORVETE İKİ ADAY
Antalyaspor maçında cezalı Burak Yılmaz forma giyemeyecek. Sergen Yalçın, tecrübeli golcünün yerine Umut Nayir ve Güven Yalçın arasından tercih yapacak.
Siyah-beyazlılar'ın yeni sezon için kadro yapılanması şekillenmeye başlandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'u kadroda düşünmüyor. 27 yaşındaki yıldızın yeniden Hollanda ekibine kiralanması bekleniyor.
Suudi Arabistan ekibi, Belhanda'yı transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. 5 milyon euro garanti ücret ve bonuslarla birlikte oyuncu ikna edildi.
Trabzonspor Kulübü, Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın yeni mukavelesi konusunda son noktayı koymak üzere...
MLS ekiplerinden Houston'da forma giyen Alberth Elis'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi…
Galatasaray, Charlton'la mukavelesi bitecek olan Lyle Taylor'la anlaştı. Florin Andone'den memnun kalmayan Sarı-Kırmızılılar, onun için yeni bir girişim yapmayacak. İngiliz basınına göre; Radamel Falcao'nun partneri olacak isim belirlendi ve şimdiden anlaşıldı...
Başakşehirli Elia, Hollanda basınından, “vice.com”a konuştu.
Slovak ekibi Trencin'in 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için G.Saray, 500 bin euro önerdi. Ancak İspanyol kulübü Celta Vigo da genç yıldızı istiyor.