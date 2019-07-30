Kartal Marcelo için pusuda

AKŞAM
BEŞİKTAŞ’IN eski futbolcusu Marcelo ile Lyon yönetimi arasındaki kriz devam ediyor. Siyah-Beyazlı yönetim bu gelişmeleri ise yakından takip ediyor. Marcelo’nun Lyon’la devam eden 2 yıllık kontratından memnun olduğu ve kalmak istediği öğrenilirken, buna karşılık Lyon ise Brezilyalı futbolcu ile yolları ayırmak istiyor. Lyon yönetiminin ısrarının devam etmesi halinde 32 yaşındaki stoper bu kez gelen teklifl eri değerlendirecek. Eğer deneyimli isim de ayrılmaya karar verirse stoper arayan Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu için devreye girecek. Marcelo, yeniden Beşiktaş’ta oynamak istediğini dile getirmişti.
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