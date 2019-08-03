Kartal Mak'ın peşinde

Siyah-Biyazlı kulüp, Zenit’ten ayrılacak olan ve menajerinin kulüp baktığı Slovak kanat oyuncusu Robert Mak’ın transferi için devreye girdi.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ, Zenit’te forma giyen Robert Mak’ın peşinde. Slovak basınındaki haberlere göre, Robert Mak’ın menajeri kulüp ararken aynı zamanda Beşiktaş’ın da ilgisini doğruladı. Barcelona’dan 40 milyon euro bedelle Malcom’u transfer eden Zenit’te kadrodaki yabancı kontenjanında kendisine yer bulamayan Robert Mak’ın menajeri Venglos, “Türkiye, İspanya ve Rusya’dan teklifler var. Robert Mak düzenli oynayabileceği bir takımda yer almak istiyor. Umarım en kısa zamanda kendisi için en doğru kulübü buluruz” ifadelerini kullandı. 28 yaşındaki Robert Mak, sağ kanat dışında sol kanat ve aynı zamanda forvet arkasında forma giyebiliyor.