Kartal kanatsız kaldı! Bir tek Töre sağlam...

Sabah

Lens ve Boyd'un lisansı askıya alındı. N'Koudou, Hasic ve Atakan'ın sakatlıkları var. Ghezzal ise henüz hazır değil. Denizlispor maçı öncesi sadece Gökhan Töre problemsiz.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Denizlispor maçıyla tırmanışa geçmeyi hedefliyor. Ancak siyah-beyazlılar, karşılaşma öncesi önemli bir problem yaşıyor. Lige 7 kanat oyuncusu ile giren Kartal'ın elinde sadece bir sağlam isim kaldı, o da Gökhan Töre...

Yabancı kontenjanı nedeniyle Jeremain Lens ve Tyler Boyd'un lisansını askıya aldıktan sonra kanatlarda kullanabileceği 5 futbolcusu olan Beşiktaş, uzun süredir sakatlığı bulunan N'Koudou'dan yararlanamıyor.

HASİC VE ATAKAN'IN YETİŞMESİ ZOR

Bu da yetmezmiş gibi Ajdin Hasic ve Atakan Üner'den can sıkan haber geldi. İki futbolcunun devam eden ağrıları nedeniyle Denizlispor maçına yetişmelerinin zor olduğu belirtildi.

Hasic'in sol uyluk üst adalesinde, Atakan'ın sağ diz arka adalesinde problem var. Leicester City'den kalan sakatlığını henüz yeni atlatan Rachid Ghezzal'ın ise 90 dakika boyunca tam randımanla oynamasının mümkün olmadığı ve kısa süreli şans bulabileceği ifade edildi.