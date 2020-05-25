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aksam.com.tr
  • 25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:31
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Kartal istedi, Kaplan oluyor! Trabzonspor'dan ezeli rakibine büyük çalım...

Kartal istedi, Kaplan oluyor! Trabzonspor'dan ezeli rakibine büyük çalım...

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Koronavirüs pandemisi futbolda rekabeti durdursa da transferde rekabet tam gaz sürüyor. Süper Lig'in iki ezeli rakibi Trabzonspor ve Beşiktaş da rekabeti transfer çalışmalarına taşıyan kulüpler arasında. İki kulüp flaş bir ismi gündemlerine almışlardı. Beşiktaş'ın çok istediği futbolcuda transfer düellosunu kazanan ise bordo-mavililer oldu. Fırtına'nın bu transferi takas yöntemiyle gerçekleştireceği ifade edildi. İşte detaylar...

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da birçok oyuncu gündeme gelmeye devam ediyor.

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord forması giyen Luciano Narsingh'in Süper Lig'de lider durumda yer alan Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edildi.

Kanat rotasyonuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un yıldız futbolcunun kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi.

Fırtına'nın ezeli rakibi Beşiktaş'ın da transfer gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcuyu takas yöntemiyle kadrosuna katacağı ortaya çıktı.

EDGAR LE-NARSINGH TAKASI!

Hollanda basınında yer alan haberlere göre; 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Luciano Narsingh'in, Edgar le karşılığında Trabzonspor'a transfer olabileceği belirtildi..

Bilindiği üzere, Edgar le sezon başında kiralık olarak Hollanda kulübüne transfer olmuştu. Portekizli savunma oyuncusunun performansından memnun kalan Feyenoord, oyuncuyu takımda tutmak için Karadeniz temsilcisi ile görüşmelere başladı.

Ajansspor'un derlediği haberde, Trabzonspor'un Edgar le karşılığında Feyenoord'dan Luciano Narsingh'i kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Hollanda ekibi Edgar le için 4 milyon Euro teklif etti, bordo-mavili takım ise 4 milyon Euro + Luciano Narsingh'i istedi.

32 MAÇTA FORMA GİYDİ

Feyenoord ile 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden Luciano Narsingh; bu sezon forma giydiği 32 maçta 7 gol ve 1 asist kaydetti.

Portekizli savunma oyuncusu Edgar le'nin ise, Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 21 maçta forma giydi.

Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, geçtiğimiz günlerde Edgar le hakkında bir açıklama yaptı. Arsenesen açıklamasında, "Ie'nin durumu Trabzonspor'a bağlı. Eğer satmak isterlerse, bizim için zor olur ve bırakırız. Bir yıl daha kiralık gelebilirse, bizin için mümkün mü ona bakmak zorundayız" dedi.

BEŞİKTAŞ'IN GÖZDESİYDİ!

Öte yandan Luciano Narsingh, sezon başında Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyordu. (A Spor)

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